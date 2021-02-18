Тегеран намерен сделать свое присутствие в ЕАЭС постоянным: Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен «сделать свое присутствие в ЕАЭС постоянным». Как сообщает Арменпресс, об этом пишет агентство Irna.

«Членство в этом союзе очень важно», – сказал Роухани и добавил, что ЕАЭС поддерживал Иран с точки зрения экспорта.

Президент Ирана подчеркнул, что, присоединившись к ЕАЭС, Тегеран сможет обеспечить активное присутствие в регионе и за его пределами.