Тегеран намерен сделать свое присутствие в ЕАЭС постоянным: Рухани
20:14, 18 Февраль, 2021
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен «сделать свое присутствие в ЕАЭС постоянным». Как сообщает Арменпресс, об этом пишет агентство Irna.
«Членство в этом союзе очень важно», – сказал Роухани и добавил, что ЕАЭС поддерживал Иран с точки зрения экспорта.
Президент Ирана подчеркнул, что, присоединившись к ЕАЭС, Тегеран сможет обеспечить активное присутствие в регионе и за его пределами.
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