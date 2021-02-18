Четырем бывшим чиновникам, в том числе Тарону Маргаряну и Арману Саакяну, предъявлены обвинения

Четырем бывшим должностным лицам предъявлены обвинения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, по ряду фактов злоупотребления должностными полномочиями обвинения предъявлены экс-мэру Еревана Тарону Маргаряну, экс-начальнику департамента по управлению госимуществом Арману Саакяну, экс-начальнику управления архитектуры и градостроительства аппарата мэрии Еревана Андранику Касаряну и экс-начальнику департамента по управлению недвижимостью аппарата мэрии Еревана Арсену Амяну.

Сообщается, что бывшие чиновники провели ряд незаконных операций по отчуждению государственных земель, в том числе принадлежащих школам, и их продаже своим близким и родственникам по стоимости ниже рыночной.