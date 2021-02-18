В Арцахе в результате войны повреждено более 6900 зданий, 45 из которых разрушены полностью

На сегодняшний день на территории Арцаха зарегистрировано 6943 здания, пострадавших в результате обстрелов в ходе 44-дневной войны, из которых 4435 находятся в Степанакерте. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил министр градостроительства Республики Арцах Арам Саркисян.

«В том числе в Аскеранском районе во время войны было повреждено 250 построек, в Мартунинском районе - 1300, в Мартакерте - 658. В Степанакерте начаты строительные и реставрационные работы в 600 зданиях, из которых 270 уже завершены.

В Аскеране завершено восстановление 20 из 50 зданий, в Мартуни - 20 из 210 зданий, в Мартакерте - 7 из 46 зданий. В настоящее время в Арцахе восстанавливается 930 жилых домов. Замена окон и дверей, поврежденных в результате обстрела, произведена в квартирах 2620 граждан, а 1915 жителей были обеспечены строительными материалами», - сказал Саркисян.

По словам министра градостроительства, согласно экспертному заключению, в частности, в Степанакерте зарегистрировано полностью разрушенных во время военных действий 23 здания, проекты которых уже заказаны, и строительные работы скоро начнутся. 17 домов были полностью разрушены в Мартуни, 5 - в Аскеране. В других районах Арцаха не зарегистрировано полностью разрушенных домов.

«В столице и районных центрах осуществляется ремонт и восстановление старого жилого фонда. К маю текущего года планируется полностью подготовить участки под дома с 1500 сборными конструкциями», - сказал министр градостроительства Арцаха, добавив, что в общей сложности 112 компаний проводят строительные работы по всей стране.