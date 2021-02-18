По образовательной программе бакалавриата будет выделено 2 918 бесплатных и 22 300 платных мест

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении планирует для приема в 2021/2022 учебном году представить на утверждение Правительства 2 918 бесплатных и 22 300 платных мест по программам бакалавриата. По программе магистратуры (бесплатно) предлагается выделить 1 391 место, из которых 1 099 - в государственные высшие учебные заведения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Проект распределения мест для приема на курсы бакалавриата и в магистратуру высших учебных заведений в 2021/2022 учебном году на сайте e-draft.am вынесен на публичное обсуждение.

По программе бакалавриата 88 бесплатных мест предназначены иностранным гражданам, в том числе 70 мест для абитуриентов из диаспоры и 13 мест для приема по межгосударственным соглашениям. В рамках межгосударственного соглашения 5 мест будет выделено военно-медицинскому факультету Государственного медицинского университета им. М. Гераци для обучения граждан Республики Казахстан.

По образовательной программе бакалавриата Республике Арцах выделено 60 целевых мест (без мест, выделенных для Учебного комплекса Полиции Армении и Государственной академии кризисного управления МЧС ). По программе Министерства обороны «Честь имею» планируется выделить 350 мест. В качестве резервных мест предусмотрено 62 места. Как и в предыдущие годы, в этом году для выпускников образовательных учреждений, реализующих программу «Араратский бакалавриат», будут предусмотрены отдельные места приема.

В 2021/2022 учебном году прием в магистратуру вузов будет осуществляться и по ряду новых специальностей (образовательных программ): «Геодезия-кадастр», «Географические информационные системы», «Машиностроение», “Инженерия земельно-водных ресурсов», «Промышленная инженерия», «Точное земледелие», «Государственное и военное управление», «Системы искусственного интеллекта», «Управление ядерными технологиями», «Экономика инноваций», «Управление человеческими ресурсами», «Маркетинговые коммуникации», «Общественная организация бизнеса, управление», «Прикладная статистика» и др.

Проект предусматривает 9 резервных мест для поступающих с равными баллами приемного конкурса.

При составлении программы учитывались заявки на вакансии, поданные заинтересованными организациями - вузами, а также спрос на рынке труда, согласно анализу центров карьеры вузов. Предпочтение отдавалось инженерным наукам, специальностям промышленности, технологий, архитектуры, строительства, компьютерным, биологическим, сельскохозяйственным и математическим.

Заинтересованные организации и частные лица свои предложения и комментарии по местам по программе бакалавриата могут подавать до 2 марта, по программе магистратуры до 5 марта включительно.