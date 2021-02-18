Правительство реализует в приграничных общинах Сюника новые сельскохозяйственные программы

Ведутся работы по решению проблем, связанных с сельскохозяйственными работами и животноводством в приграничных районах Сюникской области. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил советник премьер-министра Роберт Гукасян.

«У жителей приграничных населенных пунктов Сюникской области есть проблемы с сельскохозяйственными работами и животноводством. Сельскохозяйственные и животноводческие работы велись на более обширных территориях, что сегодня уже невозможно. Особенно остро проблема стоит в Воротане, территория которого довольно мала. Мы в этом направлении работаем с Минэкономики, скоро будут окончательные решения относительно теплиц, интенсивных садов, “умных” ферм. Мы примем их на следующем заседании», - сказал Гукасян, добавив, что, так как уже приближается сезон сельскохозяйственных работ, начались и работы по разминированию.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что в результате таких конкретных шагов жители Сюника почувствуют, что власти содействуют им.