Правительство Армении на строительство нового квартала в Шурнухе выделило 470 млн драмов

Правительство в Закон о бюджете на 2021 год внесло перераспределение, целью которого является решение жилищной проблемы семей, лишившихся в селе Шурнух общины Горис Сюникской области своего жилого имущества, своих земельных участков и подсобных помещений. Как передает «Арменпресс», руководитель Комитета по градостроительству Армен Гуларян, представляя ход работ в Шурнухе, отметил, что еще в середине января они побывали в Сюникской области и вместе с губернатором, советником премьер-министра посетили Шурнух. Они встретились со старостой села, ознакомились с проблемами, и приняли участие в выборе новой территории для нового жилого квартала.

«После этого наши специалисты начали работы по планированию квартала. 29 января в Капане состоялось расширенное заседание межведомственной рабочей группы под председательством вице-премьера Авиняна, на котором был определен ряд неотложных шагов, которые уже реализуются. Земляные работы дорожной сети нового района начались с начала этого месяца. В ближайшее время начнется строительство 13 жилых домов. Параллельно с возведением каждого дома будет вестись и строительство подсобных помещений, строительство мы завершим до конца этого года», - сказал Гуларян.

Он добавил, что программа намечена на 3 года. «На первом этапе планируется построить 13 домов и проложить дорогу, но без асфальтирования. На втором этапе, в 2022 году, вся инфраструктура будет закончена. На третьем этапе, возможно, потребуются структуры общественного и промышленного значения. Он намечен на 2022-2023 годы. Для первых двух этапов потребуется около 700 млн драмов», - подчеркнул Гулярян, добавив, что согласно решению правительства в 2021 году из резервного фонда на строительство жилого района в Шурнухе Комитету градостроительства будет выделено 421 млн драмов.