В Арцахе подтверждено 4 новых случая COVID-19

В Арцахе 17 февраля проведено 36 тестов, Ъ из которых 1 оказались с положительным результатом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха, добавив, что инфицированные - контактные лица из ранее подтвержденных очагов.

“От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получает 1 пациент, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях. В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 2 873 тестов на COVID-19, из которых 499 оказались с положительным результатом. Всего в Арцахе подтверждено 2 383 случаев COVID-19, проведено 20 321тестов”, - сообщают в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все меры, установленные Министерством здравоохранения Арцаха.