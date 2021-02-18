Скончался Серго Карапетян

18 февраля в возрасте 72 лет скончался бывший министр сельского хозяйства Армении Серго Карапетян.

Об этом «Арменпресс» сообщил директор МЦ “Наири” Анатолий Гнуни.

“Серго Карапетян скончался сегодня утром на рассвете. У него возникли осложнения после COVID-19”, - отметил Гнуни.

Карапетян родился 6 августа 1948 года в городе Арташат. Должность министра сельского хозяйства Республики Армения он занимал с 2016 по 2017 гг.