Время в Ереване: 11:07:36,   19 Февраль

Скончался Серго Карапетян

Скончался Серго Карапетян

18 февраля в возрасте 72 лет скончался бывший министр сельского хозяйства Армении Серго Карапетян.

Об этом «Арменпресс» сообщил директор МЦ “Наири” Анатолий Гнуни.

“Серго Карапетян скончался сегодня утром на рассвете. У него возникли осложнения после COVID-19”, - отметил Гнуни.

Карапетян родился 6 августа 1948 года в городе Арташат. Должность министра сельского хозяйства Республики Армения он занимал с 2016 по 2017 гг.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации