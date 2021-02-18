Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении закрыты автодорога Берд-Чамбарак, дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари. На перевале Варденяц - метель.

Дилижанские повороты Тавушской области и автодорога Гюмри-Бавра Ширакской области закрыты для грузовых автомобилей с прицепами, труднопроходимы для других транспортных средств.

Автодорога Баграташен-Ноемберян закрыта для грузовых автомобилей.

Труднопроходимы повороты Спитака Лорийской области и межобщинные дороги Ашоцка и Амасии Ширакской области.

На автодорогах Ширакской и Тавушской областей местами гололедица.

На отрезке автодороги Сараван-Зангер, в Араратской, Армавирской, Котайкской областях, в Дилижане Тавушской области, в Ванадзоре Лорийской области, в Апаране, Аштараке Арагацотнской области, в Гаваре Гегаркуникской области, на Севане, в Джермуке Вайоц Дзорской области и на участке Мегру сар - метель, в Сюникской области идет снег.

В Тавушской, Гегаркуникской, Арагацотнской и Ширакской областях обильные снегопады, там рекомендуется ездить в случае крайней необходимости.

На поворотах Спитака Лорийской области и в городе Горис Сюникской области - туманы.

В районе Арагаца, в городе Апаран Арагацотнской области, в Амасии и в Ашоцке Ширакской области - метели.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств. На российской стороне скопилось 530 грузовых автомобилей

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.