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Отношения между Арменией и Великобританией будут и впредь развиваться

Отношения между Арменией и Великобританией будут и впредь развиваться

Министр по делам Европы и Америки министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Венди Мортон заверяет, что отношения между Великобританией и Арменией будут и впредь развиваться. Как сообщает Арменпресс, она написала об этом в своем твиттере по случаю открытия нового офиса посольства Великобритании.

«Я очень рада официально открыть сегодня новый офис посольства Великобритании в Ереване, подтверждая, что отношения между нашими странами будут продолжать развиваться, а связи между нашими народами могут быть еще более укреплены», - отметила Мортон.


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