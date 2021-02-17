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В общинах Арцаха до 1 марта 2022 года не будут проводиться выборы в органы местного самоуправления

В общинах Арцаха до 1 марта 2022 года не будут проводиться выборы в органы местного самоуправления

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 17 февраля подписал указ, согласно которому в связи с введением военного положения в общинах Арцаха до 1 марта 2022 года не будут проводиться выборы в органы местного самоуправления.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, согласно указу срок полномочий действующих органов местного самоуправления продлевается до первого заседания вновь избранных органов местного самоуправления.

В случае досрочного прекращения полномочий должностных лиц будут назначены врио.


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