Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 17 февраля подписал указ, согласно которому в связи с введением военного положения в общинах Арцаха до 1 марта 2022 года не будут проводиться выборы в органы местного самоуправления.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, согласно указу срок полномочий действующих органов местного самоуправления продлевается до первого заседания вновь избранных органов местного самоуправления.

В случае досрочного прекращения полномочий должностных лиц будут назначены врио.