В общинах Арцаха до 1 марта 2022 года не будут проводиться выборы в органы местного самоуправления
18:28, 17 Февраль, 2021
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 17 февраля подписал указ, согласно которому в связи с введением военного положения в общинах Арцаха до 1 марта 2022 года не будут проводиться выборы в органы местного самоуправления.
Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, согласно указу срок полномочий действующих органов местного самоуправления продлевается до первого заседания вновь избранных органов местного самоуправления.
В случае досрочного прекращения полномочий должностных лиц будут назначены врио.
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