На дороге Гюмри-Ереван жители ряда общин останавливали кортеж премьера и выражали свою поддержку

На дороге Гюмри-Ереван в Мастаре, Ашнаке, Неркин Базмаберде и Уджане жители останавливали кортеж премьер-министра и выражали свою поддержку главе правительства.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии, написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.