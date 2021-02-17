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На дороге Гюмри-Ереван жители ряда общин останавливали кортеж премьера и выражали свою поддержку

На дороге Гюмри-Ереван жители ряда общин останавливали кортеж премьера и выражали свою поддержку

На дороге Гюмри-Ереван в Мастаре, Ашнаке, Неркин Базмаберде и Уджане жители останавливали  кортеж премьер-министра и выражали свою поддержку главе правительства.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии, написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.


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