В Пентагоне заявили об угрозе НАТО со стороны России

Россия несет угрозу для всех членов НАТО, заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Министерства обороны США, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Россия представляет очевидную угрозу для всех союзников НАТО, включая США, используя военную силу для достижения своих целей", - отметили в Пентагоне.

Кроме того, указывается, что США намерены продвигать собственные интересы и заставить Москву "отвечать за безрассудные и агрессивные действия".

"Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом. Мы видим это и в ее сотрудничестве с Китаем", - подчеркнули в минобороны США.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заключил, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней. Он отметил необходимость поддерживать отношения с Москвой из-за риска возобновления гонки вооружений. Тем не менее Столтенберг считает, что диалог с Россией нужно вести с позиции силы и твердости. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно НАТО открыто вмешивается во внутренние дела страны в целях политического и экономического сдерживания, используя как санкционные механизмы, так и политические провокации.