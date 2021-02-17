Посол Армении в Литве Тигран Мкртчян представил членам Европарламента ситуацию в Арцахе после войны

Посол Армении в Литве Тигран Мкртчян 17 февраля провел дистанционную встречу с членом Европарламента, вице-председателем Парламентской ассамблеи “Евронест”, экс-премьер-министром и министром обороны Литвы Андриусом Кубилиусом и экс-министром обороны Литвы, членом Европарламента Расой Юкнявичиене. Об этом Арменпресс сообщили в посольстве Армении в Литве.

В начале встречи посол Мкртчян представил собеседникам ситуацию, сложившуюся в Армении и Арцахе после третьей Арцахской войны, а также последние развития. Особо была подчеркнута актуальность решения проблемы пленных как важнейший вопрос, направленный на преодоление гуманитарного кризиса.

Были обсуждены также перспективы отношений Армения-ЕС, возможности углубления сотрудничества в контексте Восточного партнерства.

Литовские депутаты приветствовали вступление в силу уже в ближайшие дни Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.