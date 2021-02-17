Мэр Степанакерта призывает сердобольных людей участвовать в ликвидации последствий войны

Для устранения следов бомбардировок Степанакерта, развития столицы Республики Арцах, реализации программ по улучшению инфраструктуры в кратчайшие сроки необходимо активное участие частного сектора.

Как сообщает Арменпресс, мэр Степанакерта Давид Саргсян на своей странице в Facebook распространил следующее обращение.

«Каждое физическое или юридическое лицо может внести свой вклад в патриотическое дело повышения уровня жизни столицы Республики Арцах. Все сердобольные люди могут перевести деньги в созданный для этих целей Степанакертский фонд содействия, основной целью которого является ликвидация последствий войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября.

Кроме того, средства Фонда содействия планируется направить и на нужды населения Степанакерта и вынужденных переселенцев из населенных пунктов, перешедших врагу в результате войны, семьям погибших и без вести пропавших лиц, а также на содействие ополченцам, добровольцам, социально необеспеченным, многодетным семьям и лица с ограниченными возможностями, на реализацию социально-бытовых и других программ, реализацию программ по благоустройству и процветанию Степанакерта, содействие учреждениям и предприятиям мэрии, инициирование и реализацию образовательных, научных, культурных, спортивных, здравоохранительных, градостроительных и других общественно полезных проектов и программ в столице. Так что, давайте плечом к плечу и совместными усилиями восстановим жизнь в Степанакерте” - написал Давид Саргсян, заверив, что эти средства будут потрачены целенаправленно, весь процесс будет осуществляться в условиях максимальной прозрачности.