В “Пюнике” новый полузащитник из Венесуэлы

В Ереванском футбольном клубе «Пюник» новый полузащитник из Венесуэлы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. К команде присоединился 24-летний венесуэльский полузащитник Хосе Карабало. Последним клубом, за который выступал Карабало был чилийский «Вачипато», футболист также выступал в составе сборной Венесуэлы до 20 лет.

В турнирной таблице Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу лидируют три команды: “Арарат”, “Алашкерт” и “Арарат-Армения”. У команд по 18 очков, у “Лори” - 17. “Ноа” имеет 16 очков, “Урарту” - 15 очков, “Ван” - 10 очков. Аутсайдерами турнирной таблицы являются “Пюник” и “Ширак”, они имеют по 5 очков.