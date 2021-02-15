В Армении подтверждено 88 новых случаев COVID-19, вылечились 90 заболевших

По состоянию на 11:00 15 февраля в Армении подтверждено 88 новых случаев COVID-19, 90 заболевших вылечились, есть 6 летальных исходов. Таким образом, за последние сутки проведено 2 802 теста, всего проведено 684 640 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 169 255 случаев COVID-19, 161 105 из которых вылечились, есть 3 147 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 211 пациентов.

В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 792.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.