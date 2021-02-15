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Решением премьер-министра в состав Совета по антикоррупционной политике внесены изменения

Решением премьер-министра в состав Совета по антикоррупционной политике внесены изменения

Премьер-министр Никол Пашинян подписал постановление о внесении изменений и дополнений в решение от 19 марта 2020 года. Как сообщает «Арменпресс», в решении, в частности, говорится,

что бывшего руководителя аппарата премьер-министра Эдуарда Агаджаняна заменит нынешний руководитель Арсен Торосян, Србуи Галян - Армен Ованнисян, Ерванда Хундкаряна - Лилит Тадевосян.

«На основании статей 33 и 34 Закона Республики Армения «О нормативных правовых актах», в приложении к решению премьер-министра Республики Армения от 19 марта 2020 года N 367-а «Об утверждении индивидуального состава Совета по антикоррупционной политике, слова “исполняющий обязанности начальника Государственной контрольной службы Республики Армения” заменить словами “руководитель Государственной контрольной службы Республики Армения”;

- исключить слова “Наира Зограбян - председатель Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального собрания Республики Армения” (по согласованию);

- перед словами “представитель фракции “Просвещенная Армения” Национального собрания Республики Армения” (по согласованию) дополнить слова “заместитель председателя постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального собрания Республики Армения”.


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