Спасатели продолжат поисковые работы в Гадрутском районе

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах сегодня поисковые работы продолжат в Гадрутском районе. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью ГСЧС МВД Республики Арцах.

Со дня прекращения боевых действий в результате поисков обнаружено 1 378 останков погибших, 15 из которых, по предварительным данным, - гражданские лица.