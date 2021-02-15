Спасатели продолжат поисковые работы в Гадрутском районе
10:40, 15 Февраль, 2021
Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах сегодня поисковые работы продолжат в Гадрутском районе. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью ГСЧС МВД Республики Арцах.
Со дня прекращения боевых действий в результате поисков обнаружено 1 378 останков погибших, 15 из которых, по предварительным данным, - гражданские лица.
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