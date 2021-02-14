Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

В Армении ожидаются осадки, похолодает на  7-10 градусов

В Армении ожидаются осадки, похолодает на  7-10 градусов

Днем 14 февраля и 15 февраля в Армении осадков не ожидается, ночью 16 февраля -    в отдельных регионах, а 17-10 февраля  в большинстве регионов ожидаются осадки, а с 18 февраля  в горных и предгорных районах ожидаются осадки в виде снега.

Ветер  юго-западный, 5-10 м/с,  16-18 февраля  в отдельных районах ветер   усилится  до 20-25 м/с.

18-19 февраля температура воздуха понизится на 7-10 градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване днем 14 февраля и 15 февраля осадков не ожидается, 16 февраля ожидается дождь, 17-18 февраля ожидается гроза, дождь,  19 февраля  —   мокрый снег.

 


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