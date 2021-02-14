В Армении ожидаются осадки, похолодает на  7-10 градусов

Днем 14 февраля и 15 февраля в Армении осадков не ожидается, ночью 16 февраля - в отдельных регионах, а 17-10 февраля в большинстве регионов ожидаются осадки, а с 18 февраля в горных и предгорных районах ожидаются осадки в виде снега.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, 16-18 февраля в отдельных районах ветер усилится до 20-25 м/с.

18-19 февраля температура воздуха понизится на 7-10 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване днем 14 февраля и 15 февраля осадков не ожидается, 16 февраля ожидается дождь, 17-18 февраля ожидается гроза, дождь, 19 февраля — мокрый снег.