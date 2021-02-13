Время в Ереване: 11:07:36,   13 Февраль

Землетрясение не нарушило работу ереванского метрополитена

Землетрясение не нарушило работу ереванского метрополитена

Как сообщил мэр Еревана Айк Марутян, в столице не было разрушений из-за землетрясения, произошедшего  13 февраля.

«По нескольким адресам зарегистрированы камнепады, в Эребуни поврежден один домик-самострой.

В скорую помощь поступило два звонка, связанных с землетрясением. К счастью, у встревоженных граждан серьезных травм нет.

Работа метро идет в бесперебойном режиме, по регулярному графику.

Мы держим оперативную ситуацию под контролем, соответствующие городские  службы продолжают работать», - как передает Арменпресс, сообщает мэр Еревана на своей странице в Facebook.


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