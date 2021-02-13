Время в Ереване: 11:07:36,   13 Февраль

Никол Пашинян сообщает подробности о последствиях землетрясения

Никол Пашинян сообщает подробности о последствиях землетрясения

Премьер-министр РА Никол Пашинян представил некоторые подробности землетрясения в Армении.

Как  передает Арменпресс, Пашинянразместил  сообщение на своей странице в Facebook.

«По предварительным данным, разрушений у нас нет. В административном районе Эребуни в Ереване был поврежден один дом, один гражданин получил легкие ранения. По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в районе села ПаракарАрмавирской области», - сообщил  премьер-министр РА.

Землетрясение в Армении было зарегистрировано сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МЧС РА 13 февраля в 15:29  часов по местному времени в 8 км к юго-востоку от города Ереван на глубине 10 км, с магнитудой 4,7. Сила землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов.

Фото: Татев Дурян

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