Никол Пашинян сообщает подробности о последствиях землетрясения

Премьер-министр РА Никол Пашинян представил некоторые подробности землетрясения в Армении.

Как передает Арменпресс, Пашинянразместил сообщение на своей странице в Facebook.

«По предварительным данным, разрушений у нас нет. В административном районе Эребуни в Ереване был поврежден один дом, один гражданин получил легкие ранения. По предварительным данным, эпицентр землетрясения находился в районе села ПаракарАрмавирской области», - сообщил премьер-министр РА.

Землетрясение в Армении было зарегистрировано сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МЧС РА 13 февраля в 15:29 часов по местному времени в 8 км к юго-востоку от города Ереван на глубине 10 км, с магнитудой 4,7. Сила землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов.