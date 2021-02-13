Время в Ереване: 11:07:36,   13 Февраль

Горожане сообщают: в Конде обвалились камни, в Арташате треснули стены

Горожане сообщают: в Конде обвалились камни, в Арташате треснули стены

В результате землетрясения обрушились отдельные камни  в части  стен домов в Конде - районе Еревана.

Как  передает Арменпресс, землетрясение с большой силой ощутили горожане в других административных районах, таких как Малатия-Себастия, Эребуни, Н/Массив и др. По словам горожан, стены квартир в разных местах потрескались.

В Интернете  распространены снимки, где видно, что в Арабкире был оползень, была повреждена припаркованная под зданием машина.

Стены некоторых домов в городе Арташат Араратской области треснули. В некоторых селах Арташата обвалилась штукатурка на стенах.

В Аштараке горожане почувствовали грохот, перемещались предметы. В домах в Эчмиадзине раскачивалась мебель и люстра. Гюмрийцыощутили толчки не очень сильно.

Сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения  13 февраля в 15:29 часов  по местному времени (11:29 по Гринвичу) было зарегистрировано землетрясение  40.11 градусов северной широты   и 44.54 градусов восточной долготы с координатами:  Армения,  8 км к юго-востоку от Еревана, глубина 10 км, магнитуда 4,7. Сила землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, землетрясение ощущалось в Ереване силой 5-6 баллов, в районах Арагацотн, Арарат, Ширак, Армавир, Вайоц Дзор - силой 3-4 балла

Фото: Татев Дурян

Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации