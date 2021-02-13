Землетрясение в 8 км к юго-востоку от Еревана. Сила толчков в эпицентре составила 6- 7 баллов

Сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 13 февраля в 15:29 часов по местному времени (11:29 по Гринвичу) было зарегистрировано землетрясение 40.11 градусов северной широтыи 44.54 градусов восточной долготыс координатами: Армения,8 км к юго-востоку от Еревана, глубина 10 км, магнитуда 4,7. Сила землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, землетрясение ощущалось в Ереване силой 5-6 баллов, в районах Арагацотн, Арарат, Ширак, Армавир, Вайоцдзор - силой 3-4 балла.