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Землетрясение в 8 км к юго-востоку от Еревана. Сила толчков в эпицентре составила 6- 7 баллов

Землетрясение в 8 км к юго-востоку от Еревана. Сила толчков в эпицентре составила 6- 7 баллов

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