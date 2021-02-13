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Карен Хачанов выбыл из AustralianOpen

Карен Хачанов выбыл из AustralianOpen

Российский теннисист армянскогопроисхождения Карен Хачанов выбыл из третьего раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Как  передает Арменпресс, на данном этапе мужского одиночного разряда Хачанов соревновался с представителем Италии МатеоБеретти. В матче, который длился 2 часа 59 минут, Хачановпроиграл во всех трех сетах —  6:7, 6:7, 6:7.

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2021 года пройдет с 8 по 21 февраля. Первый турнир года в рамках Большого шлема  - Открытый чемпионат Австралии - Australian Open, по традиции пройдет в Мельбурне. Первый чемпионат прошел в 1905 году. Турнир в хронологическом порядке является первым из четырех событий года в рамках  Большого шлема. Остальные три - чемпионаты Франции, Уимблдона и США. Турнир проводится на твердых кортах Мельбурн-парка с 1988 года. Австралийский чемпионат обычно имеет очень высокую посещаемость; это был первый турнир Большого шлема, который покрыл  два корта—Rod Laver Arena и Hisense Arena. Действующий чемпион AustralianOpen - НовакДжокович, а в женском одиночном разряде - София Кенин.

 


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