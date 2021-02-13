Карен Хачанов выбыл из AustralianOpen

Российский теннисист армянскогопроисхождения Карен Хачанов выбыл из третьего раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Как передает Арменпресс, на данном этапе мужского одиночного разряда Хачанов соревновался с представителем Италии МатеоБеретти. В матче, который длился 2 часа 59 минут, Хачановпроиграл во всех трех сетах — 6:7, 6:7, 6:7.

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2021 года пройдет с 8 по 21 февраля. Первый турнир года в рамках Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии - Australian Open, по традиции пройдет в Мельбурне. Первый чемпионат прошел в 1905 году. Турнир в хронологическом порядке является первым из четырех событий года в рамках Большого шлема. Остальные три - чемпионаты Франции, Уимблдона и США. Турнир проводится на твердых кортах Мельбурн-парка с 1988 года. Австралийский чемпионат обычно имеет очень высокую посещаемость; это был первый турнир Большого шлема, который покрыл два корта—Rod Laver Arena и Hisense Arena. Действующий чемпион AustralianOpen - НовакДжокович, а в женском одиночном разряде - София Кенин.