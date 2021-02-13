Результат Микаеляна поднял лыжный спорт Армении на новый уровень: Саркисян

Результат Микаэла Микаеляна, члена сборной Армении по лыжным гонкам- на чемпионате мира до 23 лет, поднял лыжный спорт Армении на новый уровень.

Такое мнение в беседе с Арменпресс высказал генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян.

«Учитывая прошлогоднее участие и результат этого года, могу сказать, что мы стоим на правильном пути. Браво тренерам, которые все это время тщательно планировали и работали с Микаеляном. Мы были обеспокоены тем, что пропустив ряд международных турнировв связи с COVID-19,не добьемся хорошего результата, но Микаелян проявил себя блестяще», - он.

По словам Саркисяна, такой результат молодого лыжника послужит серьезной основой для позитивных достижений в будущем.

«Результат Микаеляна поднял лыжный спорт в Армении на новый уровень. Мы были пятыми из 30 стран-участниц, боролись на равных с россиянами и шведами, у которых есть многолетняя «школа» катания на лыжах. На достижение такого результата государства тратят миллионы евро», - сказал он.

Микаэл Микаелян занял 8-е место в соревнованиях на 15 км вольным стилем чемпионата мира по лыжным гонкам среди юношей до 23 лет с результатом 36:17-10 (кстати, в 2020 году он был 11-м).