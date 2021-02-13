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Пресс-служба Святого Престола опровергает слухи о том, что Католикос попал аварию.

Пресс-служба Святого Престола опровергает слухи о том, что Католикос попал аварию.

Святой Престол Эчмиадзина  опровергает распространенные слухи о том, что Верховный Патриарх и КатоликосВсех Армян Гарегин II и священнослужители попали в автокатастрофу.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил директор информационной службы Первопрестола Ваграм Меликян.

«Распространенные вчера поздно вечером в некоторых СМИ слухи о том, что Католикос Всех Армян вместе с двумя высокопоставленными священнослужителями попал в автомобильную аварию на шоссе Ереван-Эчмиадзин, и они были доставлены в Медицинский центр «ГригорЛусаворич», являются фейком и не соответствуют действительности», - сообщил Ваграм Меликян.

 

 


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