Пресс-служба Святого Престола опровергает слухи о том, что Католикос попал аварию.

Святой Престол Эчмиадзина опровергает распространенные слухи о том, что Верховный Патриарх и КатоликосВсех Армян Гарегин II и священнослужители попали в автокатастрофу.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил директор информационной службы Первопрестола Ваграм Меликян.

«Распространенные вчера поздно вечером в некоторых СМИ слухи о том, что Католикос Всех Армян вместе с двумя высокопоставленными священнослужителями попал в автомобильную аварию на шоссе Ереван-Эчмиадзин, и они были доставлены в Медицинский центр «ГригорЛусаворич», являются фейком и не соответствуют действительности», - сообщил Ваграм Меликян.