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COVID-19: в Арцахе проведено 66 тестов — новых случаев коронавируса не выявлено

COVID-19: в Арцахе проведено 66 тестов — новых случаев коронавируса не выявлено

12 февраля в Арцахе было проведено 66 тестов, по результатам которых ни одного случая заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

Об этом Арменпресс сообщает Минздрав Арцаха.

В настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 5 инфицированных, а пациенты  с легкой формой заболевания  получают амбулаторное лечение на дому.

В Арцахе в 2021 году 2612 граждан были обследованы с целью лабораторноговыявления коронавируса.Из них 486 тестов дали положительный результат», - сказали в министерстве, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции призвав соблюдать меры, предложенные Министерством здравоохранения Республики Арцах.

 


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