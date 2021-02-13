COVID-19: в Арцахе проведено 66 тестов — новых случаев коронавируса не выявлено

12 февраля в Арцахе было проведено 66 тестов, по результатам которых ни одного случая заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

Об этом Арменпресс сообщает Минздрав Арцаха.

В настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 5 инфицированных, а пациенты с легкой формой заболевания получают амбулаторное лечение на дому.

В Арцахе в 2021 году 2612 граждан были обследованы с целью лабораторноговыявления коронавируса.Из них 486 тестов дали положительный результат», - сказали в министерстве, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции призвав соблюдать меры, предложенные Министерством здравоохранения Республики Арцах.