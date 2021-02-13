COVID-19: в Армении подтверждено 192 новых случая, выздоровели 104 человека

По состоянию на 11:00 часов 13 февраля, в Армении подтверждено 192 новых случая заболевания COVID-19, 104 гражданина выздоровели, двое скончались. За сутки были выполнены 2704 теста. Таким образом, общее количество тестов — 679.135.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Всего в Армении подтверждено 169.022 случая заболевания коронавирусом, из которых 3140 - со смертельным исходом, 160.942 человека выздоровели,. В настоящее время лечение от коронавируса проходит 4151 пациент.

Накануне был зарегистрирован один случай смерти, когда пациент был инфицированкоронавирусом, но умер от другого заболевания. Количество таких случаев - 789.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.