На территории Ишханадзора обнаружены тела 3 военнослужащих

В результате поисковых работ, проведенных 12 февраля, на территории общины Ишханадзор Кашатагского района обнаружены тела трех военнослужащих (участников боевых действий). Как передает Арменпресс, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Их личность будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. С 13 ноября 2020 года было обнаружено 1374 тела», - говорится в сообщении.

13 февраля планируется продолжить поиски на неподконтрольных Арцаху направлениях Бердзор-Гадрут-Воротан.