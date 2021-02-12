Скоро начнется строительство «Инженерного города»: вице-премьер представил подробности

План «Инженерного города» уже утвержден, в ближайшее время будет объявлен тендер строительной компании и начнется строительство города. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Тигран Авинян.

«Проект «Инженерный городок» вступил в активную фазу. Это один из проектов, финансируемых в рамках программы «Стимуляция развития инфраструктуры торговли и качества» в сотрудничестве со Всемирным банком.

План городка будущего в Армении уже утвержден, в ближайшее время будет объявлен тендер строительной компании и начнется строительство », - написал Авинян.

Вице-премьер добавил, что «Инженерный городок» будет состоять из корпусов 22 инженерных компаний, лабораторий, автостоянки, парка и инженерной инфраструктуры.