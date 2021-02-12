Состоялось второе заседание Рабочей группы во главе с вице-премьерами Армении, РФ и Азербайджана

Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук провели 12 февраля 2021 года в режиме видеоконференции второе заседание трёхсторонней Рабочей группы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, в ходе заседания был рассмотрен ход совместной работы, вытекающей из реализации пункта 9 Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 Заявления от 11 января 2021 года, и согласован график дальнейшей работы.