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Назначен новый посол Казахстана в Армении

Назначен новый посол Казахстана в Армении

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Иманбаев Болат Бариевич назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Республике Армения, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Малайзии, Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству. Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Казахстана.

Болат Иманбаев заменит на этом посту Тимура Уразаева.


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