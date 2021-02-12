Назначен новый посол Казахстана в Армении

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Иманбаев Болат Бариевич назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Республике Армения, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Малайзии, Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству. Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Казахстана.

Болат Иманбаев заменит на этом посту Тимура Уразаева.