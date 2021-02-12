В МИД назвали условие разрыва отношений с Евросоюзом

Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если он пройдёт по инициативе Евросоюза, сообщили журналистам в МИД России.

"Мы готовы к разрыву, если он пройдёт по инициативе ЕС", - пояснили в МИД РФ.

"С своей стороны, настойчиво призываем есовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал (глава МИД РФ - ред.) Сергей Лавров", - добавили в российском МИД, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, готовность к разрыву - "точно не наш (России) выбор". "Наша повестка – взаимодействие и сотрудничество. Российская сторона неоднократно на всех уровнях призывала к сотрудничеству, взаимодействию с коллегами из Евросоюза. Сколько раз мы приводили различные аргументы в пользу этого взаимодействия, которое могло бы развиваться, и с объединением ЕС, и на двусторонней основе с членами Евросоюза, по решению мировых проблем. Но к сожалению, мы слышим очень агрессивную риторику", - сказала она в эфире "Первого канала".