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Шведские парламентарии призвали Азербайджан немедленно освободить армянских пленных

Шведские парламентарии призвали Азербайджан немедленно освободить армянских пленных

Группа дружбы с Арменией Риксдага Швеции призывает Азербайджан ускорить возвращение армянских военнопленных. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщили в посольстве Армении в Стокгольме.

Члены парламентской группы Арин Карапет, Бьорн Седер и Фредрик Мальм выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность деструктивным подходом Азербайджана. Они подчеркнули, что страна политизирует гуманитарный вопрос, одновременно пытаясь международным организациям, в том числе и ООН, запретить въезд в зону нагорно-карабахского конфликта, что препятствует возможности оказания гуманитарной помощи народу Нагорного Карабаха.

Ссылаясь на 8-й пункт заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между руководителями Армении, Азербайджана и России, депутаты призвали Азербайджан «ускорить обмен телами погибших, также и возвращение военнопленных и пленных гражданских лиц, прекратить уголовные дела, возбужденные против них и обеспечить транспортировку в Республику Армения». 

«Немедленное возвращение военнопленных без предварительных условий станет одним из первых шагов в восстановлении атмосферы доверия между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Мы также призываем институты ЕС постоянно поднимать этот гуманитарный вопрос в контексте нынешних и будущих отношений с Азербайджанской Республикой», - говорится в заявлении депутатов.


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