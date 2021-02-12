Памятник Гарегину Нжде в Мартуни не демонтирован: мэр

Памятник Гарегину Нжде в арцахском городе Мартуни не демонтирован, он стоит на своем месте. Об этом «Арменпресс» сообщил мэр Мартуни Эдик Аванесян.

«Последние сообщения в СМИ о памятнике Гарегину Нжде в Мартуни содержат дезинформацию. Памятник Гарегину Нжде был установлен в городе 26 сентября прошлого года, скульптор даже не успел докончить работу. Сейчас с ним обсуждается вопрос о завершении работы над памятником. Скульптор должен решит, продолжать работу на месте или в мастерской. Что касается различных сообщений в СМИ о памятнике Гарегина Нжде, я не считаю нужным реагировать на них. Я бы посоветовал держаться подальше от ненужных спекуляций по поводу памятника», - сказал мэр Мартуни, добавив, что есть решение Совета старейшин Мартуни относительно местонахождения памятника.

Член Совета старейшин Мартуни Нвер Дадамян разместил на своей странице в Facebook видеоматериал и фотографии, доказывающие, что памятник Нжде не демонтирован.