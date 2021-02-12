Расходы бюджета Еревана на 2021 год увеличены: более 11 млрд предоставлено транспортной системе

На внеочередном заседании 6-ой сессии Совета старейшин Ереван принято решение увеличить расходы бюджета столицы на 2021 год на 16 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», в своем докладе вице-мэр Сергей Нерсисян отметил, что проект о внесении изменений в бюджет 2021 года следует внести в определенной группировке.

«Планируется увеличить расходы бюджета на 2021 год на 15 млрд 693 млн 410 000 драмов. Что касается статьи закупки автобусов, предлагается увеличить ее на 6 млрд 421 млн. 2 млрд 155 млн из программы «Ремонт лифтов» выделить на договорные обязательства по закупке лифтов, заключенные в 2020 году. Проект предусматривает увеличение на 11 миллиардов 988 миллионов 460 000 драмов в программе «Модернизация транспортной системы». Из которых 1 миллиард пойдет на таможенное оформление автобусов, закупленных по указанной программе в 2021 году. А 1 миллиард 350 миллионов - на контрактные обязательства в рамках той же программы в бюджете 2020 г. Из суммы более чем в 11 млрд драмов на 3 млрд 2 млн в этом году планируется приобрести 161 8,5-метровых автобусов. На строительные объекты предусмотрено 450 млн драмов, на платформу« Активный гражданин» - 107 млн драмов», - представил Нерсисян.

На вопрос члена Совета старейшин от фракции «Луйс» Ани Хачатрян, из какой страны будут закупаться автобусы, мэр Еревана Айк Марутян ответил, что страны могут быть разными, тендер проводится по критериям.

«90% автобусов длиной в 7,5 - 8,5 метра производятся в Китае. Принимая во внимание их критерии, поскольку они более чем важны, могу сказать, что сегодня во многих городах Германии, Голландии и Швеции тендеры выигрывают именно китайские автобусы», - сказал Марутян.

Решение было принято 32 голосами, при 2 воздержавшихся.