Араик Арутюнян представил нового генпрокурора Арцаха

12 февраля Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил Генеральную прокуратуру и представил аппарату структуры нового генерального прокурора Республики Арцах Гургена Гарниковича Нерсисяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.

Глава государства в своей речи отметил, что хотя послевоенная ситуация внесла много корректировок в многочисленные государственные программы, однако на пути построения законного государства функции по борьбе с преступностью и защите государственных интересов продолжают оставаться ключевыми.

Араик Арутюнян пожелал успехов генпрокурору и выразил надежду, что его опыт и знания, приобретенные в системе прокуратуры, будут способствовать эффективному решению задач, стоящих перед структурой.