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Сегодня 6 спасательных отрядов поисковые работы ведут на участках Бердзор- Ишханадзор и Гадрута

Сегодня 6 спасательных отрядов поисковые работы ведут на участках Бердзор- Ишханадзор и Гадрута

12 февраля 6 отрядов спасательной службы Арцаха проведут поисково-спасательные работы в южном направлении Кашатагского района, на участках Бердзор-Ишханадзор и Гадрута. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью ГСЧС МВД Республики Арцах Унан Тадевосян.

“В ходе поисков, проведенных 11 февраля в Гадрутском районе, останков погибших не обнаружено. По сей день, в результате поисково-спасательных работ обнаружены останки 1 371 военнослужащих и гражданских лиц”, - сообщил Тадевосян.


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