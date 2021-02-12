Армен Саркисян поздравил Си Цзиньпина с китайским Новым годом
Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю китайского Нового года - Праздника весны направил поздравительное послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении.
Президент Саркисян, в частности, отметил, что Армения высоко ценит стабильное и последовательное развитие традиционных дружественных отношений и сотрудничества с Китаем.
Председателю Китая он пожелал крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Китая - мира и благоденствия.
Президент Саркисян от своего имени и от имени супруги Нуне Саркисян выразил благодарность президенту Си Цзиньпину и его супруге Пен Лиюань за пожелания им здоровья и поддержки.
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