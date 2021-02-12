В Армении подтверждено 154 новых случаев COVID-19, вылечились 168 заболевших

По состоянию на 11:00 12 февраля в Армении подтверждено 154 новых случаев COVID-19, 168 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода. Таким образом, за последние сутки проведено 2 893 тестов, всего проведено 676 431 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 168 630 случаев COVID-19, 160 838 из которых вылечились, есть 3 138 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 066 пациентов.

В предыдущий день зафиксированы 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 788.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.