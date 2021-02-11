Армения не пересмотрела свою оценку деструктивной деятельности Турции: ответ МИД на заявление АРФД

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала заявление Центрального совета комитета «Ай дата» АРФД относительно региональных вопросов, в котором выражается озабоченность в связи с подходом Армении к Турции. Нагдалян отметила, что все правительства Республики Армения, а также ведущие организации диаспоры всегда считали блокаду Армении Турцией незаконной и действовали с позиции ее прекращения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Нагдалян отметила, что Армения высоко ценит сотрудничество МИД Армении с офисами и комитетами «Ай дата», которое всегда было нацелено на продвижение общеармянской повестки.

Пресс-секретарь подчеркнула, что обеспокоенность, содержащаяся в заявлении Центрального совета «Ай дата» АРФД, основана на комментариях, сделанных главой МИД Ара Айвазяном во время правительственного часа в Национальном Собрании. По ее словам, эти комментарии или, как они сформулированы – «утверждения» сделаны вне общего контекста и никоим образом не отражают оценку и подходы Армении относительно вовлечения Турции в регионе.

По словам Нагдалян, Армения никоим образом не пересмотрела свою оценку деструктивной вовлеченности Турции в регионе, и эти опасения были четко упомянуты в ходе правительственного часа, в частности, в отношении проведения совместных турецко-азербайджанских военных учений вблизи границы с Арменией.

Она также отметила, что в то же время глава МИД Армении коснулся политики Турции по незаконной блокаде Армении, утверждая, что в настоящее время нет даже того предлога, ссылаясь на который Турция десятилетиями держала закрытой свою границу с Арменией.

«Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений, равно как и не изменилась решимость следовать приоритетам внешней политики РА. Убеждены, что прямое участие Турции в войне, развязанной Азербайджаном против народа Арцаха, военные преступления, совершенные против народа Арцаха, и другие массовые преступления, делают международное признание и осуждение Геноцида армян еще более актуальным для предотвращения и не повторения подобных международных преступлений», - подчеркнула Нагдалян, добавив, что в этом вопросе Армения продолжит тесное сотрудничество с авторитетными армянскими организациями диаспоры.

Она отметила, что вместе с тем считает необходимым подчеркнуть, что глава МИД Армении по различным поводам отмечал, что будет рассматривать не заявления Турции, а действия. По сей день эти действия были деструктивными.

В этой связи пресс-секретарь процитировала позицию главы МИД Армении, высказанную в парламенте, что «вокруг Армении, нашей дипломатии, нашего народа должна быть создана благоприятная атмосфера, естественно, без нарушения красных линий и с защитой наших государственных и национальных интересов».