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В настоящее время наблюдается достаточно интенсивный процесс возвращения армян в Карабах: Захарова

В настоящее время наблюдается достаточно интенсивный процесс возвращения армян в Карабах: Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова коснулась вопроса возвращения беженцев в Нагорный Карабах.

Как сообщает Арменпресс, она отметила, что согласно заявлению лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года, внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцам.

«В настоящее время действительно наблюдается достаточно интенсивный процесс возвращения армян, которые ранее покинули свои жилища совсем недавно, в связи с известными событиями осенью прошлого года. 

Мы исходим из того, что указанный пункт трехстороннего заявления распространяется на всех, кто был вынужден покинуть места своего прежнего проживания», - отметила Захарова.


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