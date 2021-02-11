Захарова коснулась осквернения азербайджанцами памятника жертвам ВОВ в селе Аветараноц 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова коснулась осквернения азербайджанцами памятника жертвам Великой Отечественной войны в селе Аветараноц Аскеранского района Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс, в ходе еженедельного брифинга Захарова отметила, что в России считают абсолютно недопустимым осквернение памятников, тем более связанных с Великой отечественной войной: «Наша принципиальная позиция в отношении осквернения памятников хорошо известна — любое осквернение памятников недопустимо, а уж когда речь идет о памятниках героям Великой Отечественной войны, то здесь вообще, в принципе не может быть иной позиции».

Коснувшись акта вандализма с участием азербайджанцев в Нагорном Карабахе, Захарова отметила: «Как только получили соответствующую информацию, мы связались с нашими азербайджанскими коллегами, и они нас заверили, что акты вандализма, разрушение кладбищ и памятников, воздвигнутых погибшим воинам во время Великой Отечественной войны и посвященные Великой Отечественной войне, были своевременно зафиксированы с азербайджанской стороны, проводится расследование по выявлению подобных действий, и те, кто совершают акты вандализма, привлекаются к ответственности, подобного рода действия категорически пресекаются и абсолютно не поощряются.

Мне кажется, что подобное явление, жуткое явление 21 века, должно порицаться всеми государствами, чьи народы отдали свои жизни для того, чтобы у нас с вами было будущее. Поэтому давайте все вместе на этом направлении и работать», - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.