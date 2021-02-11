Безопасность на дороге Горис-Давид-Бек обеспечивают пограничники Армении и РФ

В целях обеспечения безопасности передвижения граждан, транспортных средств и грузов по дороге Горис-Давид-Бек на трассе дислоцируются служащие пограничных служб Армении и РФ. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью министерства обороны Армении, между министрами обороны Армении и России достигнута договоренность об обеспечении безопасности указанных дорог российскими пограничниками.

Еще 19 декабря 2020 года министерство обороны Армении выступило с заявлением, в котором было отмечено:

1․ Согласно достигнутой договоренности, российские пограничники дислоцируются на участке дороги Горис-Давид-Бек с целью обеспечения бесперебойного движения.

2․ Безопасность 21 км трассы Горис-Капан, которая проходит через спорную территорию, будет обеспечено российскими пограничниками.

3․ По одну сторону от линии соприкосновения будут размещены пограничные войска Армении с армянской стороны, а с азербайджанской - азербайджанские пограничные войска.

Будут приняты необходимые комплексные меры для обеспечения безопасности указанного участка дороги.

Таким образом, в рамках вышеупомянутых комплексных мероприятий для обеспечения безопасности передвижения граждан, транспортных средств и перевозки грузов на участке дороги были размещены пограничники Армении и России. Между министрами обороны Армении и РФ было достигнуто соглашение об обеспечении контроля безопасности вышеупомянутых дорог российскими пограничниками.