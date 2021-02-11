Под председательством Тиграна Авиняна состоялось посвященное району Конд обсуждение

Под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 11 февраля состоялось очередное заседание рабочей группы по координации работ по развитию историко-градостроительной среды и туристической инфраструктуры в ереванском районе Конд. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в своей речи вице-премьер Авинян отметил:

“Уважаемые коллеги,

Сегодня после длительного перерыва в рамках координационной рабочей группы мы обсудим вопросы градостроительства в районе Конд.

Конд представляет собой большую историческую и культурную ценность. Поэтому программа реконструкции этого района должна привнести новое дыхание и новую концепцию. Этот район является неотъемлемой частью колорита Еревана, возрождение и обновление которого окажут цепное влияние на местную экономику, создание рабочих мест и туризм. Здесь мы должны совместить новое и традиционное в городской среде.

Несколько недель назад мы представили на общественное обсуждение пакет проекта о проведении конкурса. Сегодня нам предстоит обсудить полученные мнения и предложения. Важно понять, каковы наиболее важные условия проведения конкурса, какие меры мы принимаем, чтобы сделать его максимально доступным для общественности. Мы также должны обсудить этапы этого процесса, а также вопросы развития городской среды, сохранения культурно-исторических установленных и вновь открытых памятников.

Хочу подчеркнуть, что реконструкция Конда будет инклюзивным процессом, о чем мы уже говорили и договаривались. Мнение каждого должно быть услышано, все замечания должны быть приняты во внимание. Причем процесс будет максимально прозрачным, основанным на принципе активного участия общественности. Необходимо провести максимально широкое обсуждение, постараться включить в программу реконструкции все практические предложения”.

На очередном заседании координационной межведомственной рабочей группы были обсуждены различные вопросы, связанные с пакетом проекта тендера, в частности, подведены итоги поступивших предложений и мнений, рассмотрены возможности их реализации. Были затронуты состав жюри конкурса, процесс внутренней разметки района Конд, перечнем культурно-исторических памятников и результаты организованных визитов.

В конце заседания были намечены дальнейшие шаги.