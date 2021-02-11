Председатель КГД Армении обсудил с главой ФНС России вопросы расширения сотрудничества

Председатель Комитета государственных доходов Армении Эдвард Ованнисян и заместитель председателя Ашот Мурадян 10 февраля посетили Москву с двухдневным визитом по приглашению главы Федеральной налоговой службы Российской Федерации Даниила Егорова, чтобы обсудить расширение сотрудничества между двумя ведомствами.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД Армении, были рассмотрены возможности обмена опытом по построению передовых цифровых технологий, используемых в налоговом администрировании России и Армении, а также цифровое сотрудничество государства и бизнеса.

В частности, в ходе визита стороны обменялись опытом Комитета государственных доходов Армении и Налоговой службы РФ в области создания национальных систем прослеживаемости товаров. Системы, разрабатываемые в рамках Международного договора о ЕАЭС, обеспечат создание совместного механизма налогового и таможенного администрирования. Системы автоматически обнаружат товары, за которые не уплачены налоги и таможенные пошлины, а также выявят недобросовестных налогоплательщиков. Механизм отслеживания основан на счетах-фактурах, циркулирующих между налогоплательщиками, которые содержат требования отслеживания.

Главы Комитета государственных доходов Армении и Федеральной налоговой службы РФ также обсудили создание совместной электронной площадки для фискального мониторинга товарооборота в рамках ЕАЭС.

При обсуждении вопросов, связанных с использованием передовых цифровых технологий в налоговом администрировании руководители налоговых органов России и Армении обменялись опытом разработки автоматизированных систем контроля использования кассовых аппаратов, используемых в обеих структурах.

В завершение встречи руководители Комитета государственных доходов Республики Армения и Федеральной налоговой службы Российской Федерации подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества между налоговыми органами Армении и России.