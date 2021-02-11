ЕС и ВОЗ помогут Армении в  поставках вакцин и проведении вакцинации против COVID- 19

Европейский союз и Европейское региональное бюро ВОЗ объединят усилия в рамках масштабной совместной инициативы, призванной содействовать поставкам вакцин и проведению вакцинации против COVID-19 в шести странах Восточного партнерства – Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане, Республике Молдова и Украине.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ВОЗ, проект, финансируемый ЕС и реализуемый Региональным бюро, будет охватывать все этапы процесса поставки и распределения вакцин и проведения вакцинации против COVID-19, включая предоставление необходимой поддержки на каждом этапе. Он также представляет собой существенную инвестицию в укрепление систем плановой иммунизации в этих шести странах.

При общем бюджете в размере 40 млн евро, выделенном на три года, этот проект станет самой масштабной совместной инициативой ЕС и ВОЗ в Европейском регионе за всю историю их партнерства. Он дополнит собой уже осуществляемую и запланированную работу в рамках глобальных и региональных инициатив солидарности, таких как механизм COVAX, координируемый ВОЗ совместно с партнерами, и механизм ЕС по распределению ресурсов, чтобы обеспечить доступ к вакцинам в этих странах.

Сначала средства проекта будут использоваться для поддержки этапов подготовки и повышения готовности в шести странах с особым вниманием к имеющимся у них насущным потребностям в стратегических программных областях, таких как планирование, обеспечение оборудования/расходных материалов, обучение медицинских работников и проведение информационных кампаний. За этим последует поддержка этапов эффективного распределения вакцин и мониторинга процесса масштабной вакцинации.

Проект опирается на работу, осуществляемую ЕС и ВОЗ с целью поддержки принимаемых странами мер по борьбе с пандемией COVID-19, включая совместную с ЕС инициативу "Солидарность во имя здоровья" (с бюджетом в размере 35 млн евро), направленную на обеспечение эффективных мер по борьбе с COVID-19 и укрепление потенциала шести стран Восточного партнерства в области эффективного предотвращения чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здоровья, обеспечения готовности к ним и принятия ответных мер. Запланированные мероприятия согласуются с целями реализуемой в настоящее время Европейской программы работы, которая помогает странам наращивать готовность к будущим чрезвычайным ситуациям и параллельно принимать меры по борьбе с нынешней пандемией COVID-19.