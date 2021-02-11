 В Арцах возвратились около 100 000 человек: Мане Тандилян

По данным Министерства труда, социальных и жилищных вопросов Арцаха, в Арцах вернулись около 100 000 человек, а около 40 00 арцахцев продолжают жить в Республике Армения.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Национального собрания Арцаха 11 февраля сказала министр труда, социальных и жилищных вопросов Мане Тандилян, отвечая на вопрос вице-спикера НС Гагика Багунца об арцахцах, перемещенных в ходе войны в Республику Армения. Гагик Багунц говорил о 53 000 вернувшихся.

По словам министра Мане Тандилян, данные о 53 000 вернувшихся в Арцах гражданах - это данные, опубликованные Министерством обороны РФ, которые формируются на основе статистики тех, кто приезжает на автобусах.

«Однако это не точные данные. У нас есть механизм прямой финансовой поддержки, согласно которому есть четкие данные, что количество вернувшихся арцахцев намного больше. Люди напрямую получают суммы из Арцахпочты. Количество получателей прямой финансовой помощи в стране вдвое больше, чем уже заявлено. Сюда не входят работающие мужчины в возрасте от 18 до 58 лет. Некоторые приехали на собственных автомобилях, сведения о них не отражены в этих цифрах. В настоящее время в Республике Армения проживают в основном арцахцы, перемещенные из населенных пунктов, находящихся под контролем Азербайджана. Около 60% перемещенных уже вернулись в Арцах», - сказала Тандилян.