Правительство Армении продолжит материальное содействие арцахцам: его объем достиг 15 млрд драмов

Правительство Армении в ближайшие дни примет новый проект предоставления материального содействия гражданам Арцаха. Как передает «Арменпресс», министр труда и социальных вопросов Месроп Аракелян отметил, что в случае принятия проекта с марта гражданам Арцаха еще на 4 месяца будет продлено оказание содействия в размере 68 000 драмов для каждого лица.

“Исключение составят лица мужского пола в возрасте от 18 до 63 лет, которые пользуются другими программами привлечения к работам. После войны более 100 000 гражданам Арцаха предоставлено содействие более чем на 15 млрд драмов”, - сказал Аракелян.

Премьер-министр Никол Пашинян добавил, что эти программы находятся в рамках опубликованной им 18 ноября 2020 года дорожной карты, и правительство последовательно идет в направлении ее реализации.